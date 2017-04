Lycurgus plaatst zich voor halve finale play-offs

De volleyballers van Abiant Lycurgus zijn eenvoudig door naar de halve finale van de play-offs. De Groningers wonnen zondagmiddag in eigen huis de return tegen SV Land Taurus met 3-0 (25-14, 25-22, 25-18).

De eerste wedstrijd van de kwartfinale werd vorige week in Houten al met 3-2 gewonnen, dus was de uitslag in het Alfa-college Sportcentrum meer dan genoeg om door te gaan.In de halve finale treft Lycurgus, als nummer drie van de reguliere competitie, de nummer twee, Draisma Dynamo. De Groningers spelen eerst thuis in de halve eindstrijd. Dit duel is op zaterdag 15 april. Daarna volgt een wedstrijd in Apeldoorn.