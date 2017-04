Be Quick in slotfase geklopt door HSC'21

Be Quick heeft zondagmiddag de uitwedstrijd tegen HSC'21 in Haaksbergen met 5-2 verloren. De Groningers stonden twintig minuten voor tijd nog met 1-2 voor, maar liepen in de slotfase tegen vier tegentreffers aan door te nonchalant verdedigen.

De ploeg van coach Mischa Visser speelde geen beste wedstrijd, alleen de eerste twintig minuten werden gedomineerd. Wel kwam Be Quick al snel in de wedstrijd op voorsprong. In de zevende minuut ontweek spits Daan Driever de buitenspelval en legde de bal slim af op Romano Djababoe die van dichtbij niet kon missen: 0-1.HSC kwam al snel beter in de wedstrijd en kwam vijf minuten voor de pauze verdiend op gelijke hoogte. Stef Ottink was de doelpuntenmaker. Deze 1-1 was tevens de ruststand. De gasten kwamen weer goed uit de kleedkamer want in de 52e minuut liet Thomas Careman de 1-2 aantekenen.Be Quick miste scherpte in de duels en er viel teveel ruimte tussen de linies. De 2-2 een kwartier voor tijd van Bas Postma was dan ook terecht. In de slotfase ging het helemaal fout voor de Groningers.Volgens coach Visser legde zijn ploeg een brede rode loper uit voor de tegenstander. Opnieuw Postma profiteerde hiervan en zette HSC in de 79e minuut op voorsprong. Deze tegenslag kwamen de gasten niet meer te boven. Bas ter Hogt en Cenk Uguz voerden de score vervolgens op tot 5-2.Be Quick blijft zesde in de derde divisie met 44 punten uit 28 wedstrijden.Lees ook: Be Quick haalt uit tegen Quick'20