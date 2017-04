Voorman Pegida: 'Gemeente verdient een pluim'

Edwin Wagensveld aan het begin van de demonstratie op de Vismarkt (Foto: RTV Noord / Jan Been)

De gemeente Groningen verdient een pluim, dat vindt Edwin Wagensveld van Pegida. 'Ze zijn dit soort demonstraties in het Noorden niet gewend. Het is gewoon goed georganiseerd. We kunen er tevreden over zijn.'





Luisterende groepjes

'Ik denk dat we heel goed ons geluid hebben kunnen verkondigen', zegt de voorman van de anti-islambeweging. 'Je zag groepjes langs de kant staan luisteren.'



Wagensveld zegt nog niet te weten waar de eerstvolgende demonstratie van zijn beweging is. 'Dat we weer eens naar de provincie Groningen komen, is zeker niet uitgesloten.'



Arrestaties

Voor aanvang van de demonstratie van Pegida zijn op de Vismarkt vier jongens opgepakt, omdat ze vuurwerk en wapens bij zich hadden. Volgens de politie had het kwartet niets met Pegida te maken.



