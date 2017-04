Darten voor doodzieke Geuko (4) levert ruim 2.000 euro op

(Foto: Jos Hensens / Westerwolde Actueel)

Een dartavond in een kroeg in Winschoten heeft ruim 2.000 euro opgeleverd voor het doodzieke jochie Geuko. Het 4-jarige jongetje uit Winschoten heeft een zeldzame vorm van polio en heeft een behandeling in Amerika nodig.

Door: RTV Noord Correctie melden