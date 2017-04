Monument onthuld voor omgekomen Franse parachutist

In Zuidlaren is zondagmorgen een monument onthuld voor de Franse soldaat Paul Duquesne. Hij kwam bij de bevrijding van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog om het leven.

De familie van Duquesne was bij de onthulling, meldt RTV Drenthe . De 25-jarige Fransman kwam precies 72 jaar geleden om het leven bij een gevecht in het dorp. Dat gebeurde tijdens de Operatie Amherst.Duquesne werd op 9 april 1945 omsingeld in een boerderij, maar hij wist te ontsnappen. Later werd hij weer omsingeld. De Duitsers eisten dat hij de handgranaat die hij bij zich had, liet vallen. In plaats daarvan gooide hij die naar de Duitsers. Meerdere Duitse soldaten kwamen om. Duquesne werd vervolgens doodgeschoten.Duquesne was een van de zevenhonderd parachutisten die boven Drenthe werden gedropt. Zij stormden later door naar Groningen. Er sneuvelden in totaal 33 Franse parachutisten tijdens de actie.