Bruins maakt succesvolle rentree als zijspancoureur

Arnold Bruins uit Onstwedde heeft zondag een succesvolle rentree gemaakt als zijspancoureur in de grasbaansport. Na een afwezigheid van twaalf jaar finishte hij met zijn 14-jarige zoon Emiel als bakkenist vierde in de eerste wedstrijd om het Open Nederlands Kampioenschap (ONK) in Vries.

In de voorrondes kwam Bruins in vier manches twee keer als tweede en twee keer als derde over de streep. Hij kwalificeerde zich hiermee als vijfde voor de A-finale.In de finale profiteerde Bruins van het uitvallen van Wilfred Detz en kwam als vierde over de finish. Het duo William Matthijssen en Sandra Mollema uit Usquert wonnen de wedstrijd in Vries.'We moeten nog meer ritme krijgen, maar ik ben hoopvol gestemd' verklaarde Bruins na afloop. 'Deze prestatie is boven verwachting na zo'n lange afwezigheid.' In de klasse specials senioren won Jannick de Jong uit Gorredijk. Romano Hummel uit Hoogkerk werd tweede.