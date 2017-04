Groene Uilen in Final Four tegen Grasshoppers

Groene Uilen in actie op archiefbeeld (Foto: Gerrie van der Boom/Foto Klick)

De basketballers van De Groene Uilen hebben zich in de promotie divisie als nummer vier geplaatst voor de Final Four. Door een 87-69 nederlaag tegen concurrent Lokomotief werd deze ploeg uit Rijswijk derde.

Favoriet

Groene Uilen speelde een ongelukkige wedstrijd in Rijswijk en kon hierdoor niet voorkomen dat de tegenstander in de halve finale van de Final Four meteen de grote favoriet Grasshoppers uit Katwijk is geworden.



Thuisduel

De eerste wedstrijd staat voor zaterdag 22 april op het programma. De Groningers beginnen met een thuisduel. De andere halve finale gaat tussen Lokomotief en Landslake Lions uit Landsmeer.

