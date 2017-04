Midstars in play-downs tegen Westa

De tafeltennissers van Midstars uit Middelstum komen in de play-downs uit tegen Wijzenbeek/Westa uit Wessem. De formatie van coach Gert Stulp ging op de laatste speeldag in de reguliere competitie met 6-0 onderuit tegen Scylla in Leiden.

Westa hield twee punten over aan het duel met Salamanders en eindigde op zesde plaats in de competitie met 35 punten uit dertien duels. Midstars moet na de oorwassing in Leiden genoegen nemen met de zevende en voorlaatste plaats in de competitie. De Groningers behaalden 34 punten.Midstars speelt één wedstrijd tegen Westa om direct lijfsbehoud. De ploeg die in dit duel als eerste drie punten binnenhaalt blijft in de eredivisie. De verliezer krijgt nog een herkansing tegen Salamanders of Hilversum.