Vrouwen Aegir finishen derde in Varsity

Op het Amsterdam-Rijnkanaal nabij Houten zijn de vrouwen van roeivereniging Aegir uit Groningen zondag derde geworden in de traditionele Varsity wedstrijd.

Varsity

De Varsity wordt sinds 1878 georganiseerd en is sinds vorig jaar 'immaterieel erfgoed'. De 134e editie was een bijzondere, omdat er dit jaar voor het eerst ook een wedstrijd voor vrouwen was.



Derde plek

De titel ging, net als bij de mannen, naar het Amsterdamse Nereus. Karien Robbers, Kirsten Wielaard, Veronique Meester en olympisch kampioene Ilse Paulis waren de snelste boot in de categorie 'Dames Vier'. Het Leidse Njord werd tweede, Aegir won brons.

Door: RTV Noord Correctie melden