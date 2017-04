Atlete Jacelyn Gruppen wint Cascaderun

(Foto: Flickr/Josiah Mackenzie (Creative Commons))

Hardloopster Jacelyn Gruppen uit Groningen is zondag in Hoogeveen winnares geworden van de Cascaderun over 10 Engelse mijlen. De loopster van het Team 4 Mijl legde de ruim 16 kilometer af in 56.42 minuten.

Podium

Marjan Oostinga uit Eelde werd tweede op ruim 10 minuten, het brons was voor de Groningse Marije Hulzebos. Zij verloor 12 minuten en 18 tellen op winnares Gruppen.



Zesde

Bij de mannen werd Ben Stellingwerf uit Bedum zesde in 55.30 minuten. De Keniaan Ezra Kering pakte de winst, zijn winnende tijd was 48.10 minuten. De Cascaderun trok maar liefst 8600 deelnemers.

Door: RTV Noord Correctie melden