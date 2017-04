Erwin de Vries wint Streektaalprijs

Erwin de Vries op het podium in VanBeresteyn (Foto: RTV Drenthe / Annemiek Meijer)

Erwin de Vries heeft zondagmiddag de streektaalprijs in de categorie muziek gekregen. Hij won de prijs voor zijn cd De Noodzoak. De Vries kreeg zijn prijs in theater VanBeresteyn in Veendam.





De prijs is een initiatief van het



Lees ook: Geen Groningse winnaars bij de Streektaalprijzen In totaal waren er veertig inzendingen. Alle vijf genomineerden voor de muziekprijs waren Groningers. Alle genomineerden in de categorie literatuur waren Drents. Schrijfster Roelie de Weerd kreeg de streektaalprijs voor haar boek 'Waorum geleuft gieniene mij nou?'De prijs is een initiatief van het Dagblad van het Noorden . Hij werd zondag voor de twaalfde keer uitgereikt. In 2016 vielen de Groningers buiten de prijzen.

Door: RTV Noord Correctie melden