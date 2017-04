Wereldberoemde spiegel uit Groningen hangt in Amsterdamse Bijenkorf

Een zeer kostbare spiegel is vanaf vandaag te bewonderen in de Amsterdamse Bijenkorf. Toch lopen de meeste bezoekers het wereldberoemde werk van de Amerikaanse kunstenaar Jeff Koons straal voorbij.

Ter ere van een 100-jarige urinoir

Het Groninger Museum is eigenaar van het kunstwerk en leent het een week uit aan het warenhuis om kunstenaar Marcel Duchamp te eren. Op 10 april is het namelijk 100 jaar geleden dat de Franse kunstenaar een urinoir op een tentoonstelling indiende. Hij gaf het de naam Fountain. Het begin van het tijdperk van conceptuele kunst.



Bij deze kunststroming is het idee belangrijker dan het kunstwerk zelf. Conceptuele kunstenaars proberen willekeurige objecten te verheven tot kunst. Zo ook de barokke spiegel van Koons.



Jezuskind

Zijn werk, Christus en het lam, is gebasseerd op een schilderij van Leonardo da Vinci uit 1510 dat in het Louvre in Parijs hangt. De goudkleurige lijst toont Maria, haar moeder Anna, het Jezuskind en een lammetje met een landschap op de achtergrond.



'Experiment geslaagd'

De spiegel hangt op de tassenafdeling van het Amsterdamse warenhuis. Op zich is het niet gek dat de mensen de kitscherige spiegel straal voorbij lopen, stelt Andreas Blühm, directeur van het Groninger Museum. 'Het is een experiment om te zien hoe mensen kunst waarderen als het niet in een museum hangt. En dat is gelukt, heel veel mensen hebben het niet herkend.'



Hekel aan musea

Volgens Rob Mulder, bekend van RTV Noord en betrokken bij dit project, is dat precies de bedoeling van dit experiment. 'Ik heb een hekel aan musea. Je moet stil zijn en mag nergens aankomen. Er zijn veel te veel regels van wat je niet mag doen.' Ondanks zijn afkeer van musea is Mulder wel een echte kunstliefhebber. 'Daarom wilde ik op deze manier kunst graag dichter bij de mens brengen.'



'What a wonderful idea'

Mulder was 2,5 jaar lang bezig met project. Voordat er gesleept gaat worden met de spiegel, wilde hij wel toestemming hebben van de kunstenaar zelf. 'Ik ben een keer op de bonnefooi naar het Spaanse Bilbao gereden. Daar was Koons in het Guggenheim Museum voor een expositie.' Mulder had een heel verhaal bedacht om de kunstenaar te overtuigen van zijn plan. Dat kon al snel de prullenbak in. 'Na een paar zinnen zei hij al: what a wonderful idea.'



Kwetsbaar

In eerste instantie zou Koons werk de wereld over gaan. Te beginnen in New York. Maar het kunstwerk was te kwetsbaar. Dus werd het de Bijenkorf in Amsterdam. Aanstaande vrijdag wordt de spiegel weer op zijn plek gehangen in het Groninger Museum.

Door: RTV Noord Correctie melden