Schade aan spelersbus De Graafschap door botsing in Stad

Een lijnbus is zondagmiddag op de Vrydemalaan in Groningen tegen een touringcar gebotst. Die bus wordt onder meer ingezet als spelersbus van De Graafschap.

De selectie van de voetbalclub zat tijdens het ongeluk niet in de bus. De lijnbus had schade aan de zijkant van de bus. De touringcar had schade aan het onderstel en wielophanging waardoor die niet direct verder kon rijden. Er zijn geen gewonden gevallen bij het ongeluk.Groningen is geen gelukkige plaats voor spelersbussen. Enkele weken geleden knalde een vogel tegen de voorruit van de touringcar van SC Heerenveen waardoor er schade ontstond. Deze spelersbus wordt geregeld ingezet voor 'normale dienstritten'. Of dit ook geldt voor de spelersbus van de Graafschap is niet bekend.