Hoger beroep Burgercomité Haren dient woensdag

(Foto: Henk Binnendijk/Groningen in Beeld)

Woensdagmiddag dient bij het Gerechtshof in Leeuwarden het hoger beroep dat het Burgercomité Haren heeft aangetekend tegen het vonnis van de rechtbank dat de provincie het herindelingsproces mag voortzetten.

Het burgercomité is ertegen dat de gemeente Haren wordt gedwongen te fuseren met de gemeenten Groningen en Ten Boer.Het comité vindt dat de provincie 'onzorgvuldig en ingenomen' heeft gehandeld in het herindelingsproces. Gedeputeerde Staten wordt verweten de beginselen van democratie, behoorlijk bestuur en behoorlijke rechtsbescherming te hebben genegeerd.Het Burgercomité wijst er daarbij op dat de fusie ingaat tegen de wil van de gemeenteraad en een meerderheid van de inwoners van Haren. Ook kondigde het provinciebestuur in 2015 nog aan dat gemeenten niet worden gedwongen tot een fusie.