Foutje van dieseldieven: hoe krijg je gas in een jerrycan?

(Foto: Stefan Holthausen)

Dieseldieven hebben zaterdagnacht in Hoogezand geprobeerd diesel te stelen uit vrachtwagens. Ze maakten daarbij alleen een grote fout.

De vrachtwagens waaruit ze de diesel wilden halen, reden op gas.



De brandstofdieven leken aanvankelijk goed voorbereid. Ze kwamen met jerrycans naar Holthausen in Hoogezand om ze te vullen met diesel uit de vrachtwagens.



Gas in een jerrycan?

'Ze hebben waarschijnlijk lang gezocht naar de tankdoppen', lacht eigenaar Stefan Holthausen. Wij rijden al jaren op gas! Probeer dat maar in je jerrycan te krijgen.'



Dat hij erom kan lachen, komt omdat een buurman de dieven betrapte. Die belde de politie. 'Wat een grap', zegt Holthausen. 'Hun poging is dubbel mislukt: én betrapt, én geen diesel.'



Wel aangifte

Holthausen zegt al honderden reacties te hebben gehad op het opmerkelijke verhaal. Hij doet trouwens wel aangifte voor de diefstalpoging. De indringers vernielden het hekwerk toen ze op het terrein kwamen.



Er is nog niemand aangehouden voor de diefstal.

Door: RTV Noord Correctie melden