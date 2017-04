Een pizzarobot in Groningen? 'Eerst het wagentje maar eens zien'

Drones die pakketen bij de geadresseerde afleveren, zelfrijdende auto's en robots die fastfood thuis bezorgen. GroenLinks in de stad Groningen is bang voor chaos en wil maatregelen.

Aanleiding zijn de plannen van Domino's Pizza voor een proef met bezorgrobots. De fastfoodketen zou in Groningen een mogelijke proeftuin zien omdat het er niet zo druk is als bijvoorbeeld in Amsterdam.GroenLinks wil dat er regels komen om de toekomstige robot-bezorgdiensten in goede banen te leiden. Sterker: als er toch een chaos dreigt te ontstaan, moet de gemeente het gebruik van de elektrische bezorgrobots verbieden, vindt GroenLinks. De fractie roept het college van b&w op zich over de kwestie te buigen.Overigens is er voor een experiment met een zelfsturende bezorgrobot een vergunning noodzakelijk, meldt RDW, de instantie die voertuigen keurt en registreert. Woordvoerder Hans van Geenhuizen: 'We moeten eerst dat type wagentje zien, voordat we toestemming geven'.Van Geenhuizen meldt verder dat bij RDW tot nu toe niets bekend is over een proef met bezorgrobots in Groningen: 'Er is alleen een aanvraag ingediend voor een experiment op een campus in Eindhoven'.