Lopend Vuur: Beboete snelheidsovertreders moeten niet zeuren

Steeds vaker krijgen automobilisten een boete voor een kleine snelheidsovertreding. Dat blijkt uit cijfers van het CJIB, het Centraal Justitieel Incassobureau.

Ook wie maar 1 kilometer per uur te hard rijdt (na meetcorrectie) kan een boete verwachten.Vorig jaar werden 3,1 miljoen boetes uitgedeeld aan bestuurders die hooguit 5 kilometer per uur te hard reden.Volgens het Openbaar Ministerie, zo meldt RTL, is het aantal boetes substantieel toegenomen door de uitbreiding van het aantal trajectcontroles en het gebruik van nieuwe flitspalen.Slaat justitie door met deze boetes of moeten hardrijders niet zeuren en gewoon betalen?