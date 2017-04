Huiszoeking levert verschillende soorten drugs op, bewoner aangehouden

(Foto: Instagram Politie Noord-Nederland)

De politie heeft bij een inval in een woning in Stad verschillende soorten drugs en een stapel geld aangetroffen. De bewoner is aangehouden en zal worden verhoord.

Vuurwapen en drugs

De huiszoeking vond voor het weekend plaats. De politie kreeg bij de inval steun van de Dienst Speciale Interventies. Er werd onder meer gericht gezocht naar een vuurwapen en drugs.

Door: RTV Noord Correctie melden