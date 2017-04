De laatste Anne Frankboom uit Glimmen gaat naar Doesburg

(Foto: RTV Noord/Nico Swart)

Een kastanje van de Anne Frankboom uit Amsterdam, gekweekt in Glimmen, staat nu op een schoolplein in Doesburg. Het is de laatste boom van een reeks afstammelingen van het origineel.

Vorige maand werd de Anne Frankboom op het schoolplein in de Gelderse hanzestad onherstelbaar vernield. De school kreeg de boom al in 2007 van de Groningse bomenkweker Ronnie Nijboer. Toen hij hoorde dat de boom vernield was, besloot Nijboer een nieuwe te schenken.



Al in 2004 begonnen met verzamelen kastanjes

De Anne Frankstichting had jaren geleden al zien aankomen dat de originele Anne Frankboom in de tuin van het Achterhuis het een keer zou begeven. Ze begonnen in 2004 met het verzamelen van kastanjes. Die werden naar Glimmen verstuurd, waar Nijboer ze zaaide. De nakomelingen van de Anne Frankboom zijn naar allerlei Anne Frankscholen gestuurd, door het hele land.



Onthulling op 18 april

De officiële onthulling van de nieuwe Anne Frankboom in Doesburg is op dinsdag 18 april, en die datum is niet toevallig. Helmers: 'Anne Frank schrijft in haar dagboek drie keer over de kastanjeboom, waar ze op uitkeek. De eerste datum waarop ze erover schreef is 18 april.'

