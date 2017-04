'Ik heb vaak genoeg gedacht: Ik stop met lesgeven'

Anlyseren, evalueren, lesprogramma's schrijven... Net als veel collega's in het basisonderwijs heeft docente Evelien de Wijk haar handen vol aan administratieve rompslomp. En dat gaat ten koste van de aandacht voor haar leerlingen. 'Alles moet op papier staan. Doe je het niet, dan krijg je commentaar van de inspectie.'

De Wijk raakt er moedeloos van. 'Er blijft elke dag werk liggen', vertelt ze bij Edwin op Noord . 'Je bent de hele dag met de kinderen bezig. Alles wat erbij komt, vooral de administratie, is zonde van de energie. Energie die je eigenlijk in de kinderen zou moeten stoppen.'Waar het lesgeven al een dagtaak op zich is, somt De Wijk moeiteloos een waslijst aan extra werk op. 'Als er bijvoorbeeld een rekentoets is gemaakt, moet dat geregistreerd worden. Vervolgens moet ik kijken op welk onderdeel het slechtst gescoord is. Daar moet ik dan een analyse van maken. Met wie gaat het goed? Welk kind heeft juist minder gescoord? Voor die groep moet ik lesprogramma's schrijven.''Natuurlijk wil ik mijn kinderen naar een hoger niveau tillen, maar ze moeten zich ook fijn voelen. Want de stress die wij van bovenaf voelen, brengen we ook over op de kinderen.'De directie van haar school is op de hoogte van de problemen, maar heeft eveneens veel werk op haar bord liggen. 'De directie begrijpt onze klachten heel goed, maar is zelf ook heel druk. Denk aan fusiegesprekken en nieuwbouwplannen. Ook daar gaat energie in zitten.'Ondertussen is voor De Wijk de maat vol. De hoge werkdruk ontneemt haar het plezier in haar werk. 'Ik heb vaak genoeg gedacht: Ik stop ermee. Niet per se om de kinderen, die vind ik geweldig. Maar wel om alles er omheen. Doodzonde, want mijn hart ligt bij de kinderen.'