Neptelefoontjes nemen toe: 'Good day, this is Microsoft'

'Good day, this is Microsoft.' Zo kan een Engels telefoontje beginnen waarna je wordt verzocht om je computer met Windows te updaten. Het is een neptelefoontje waarmee van slachtoffers wordt gestolen.

De 'Microsoft-oplichting' gaat al jaren mee, maar vindt de laatste tijd vaak plaats in de provincie. Dat blijkt uit verschillende meldingen die RTV Noord binnenkrijgt.Mensen krijgen te horen dat hun computer met Windows toe is aan een beveiligingsupdate. De Engelstalige persoon kan je 'gelukkig' helpen om de computer beter te beveiligen, door een aantal stappen te doorlopen op de computer. Wie dat doet, wordt slachtoffer van de praktijk: de bellers kunnen dan geld van je rekening halen. De exacte werkwijze verandert regelmatig Dat het aantal telefoontjes in de provincie toeneemt, is te zien op de website Wieheeftgebeld.nl. Meestal zijn de telefoontjes afkomstig van een anoniem nummer, maar soms staat er ook een nummer in beeld. Over een van die nummers komen de laatste dagen veel negatieve reacties uit Groningen en omgeving binnen.'Ook gebeld zojuist, 3x, in Groningen' reageert iemand op de webpagina. Anderen zijn twee keer gebeld. Mensen waarschuwen elkaar het nummer niet terug te bellen, omdat die kosten wel eens kunnen oplopen. Iemand die wel probeerde terug te bellen, kreeg te horen dat het nummer niet meer in gebruik is. Vermoedelijk hebben de oplichters alweer een of meerdere nieuwe nummers in gebruik.Voor politiewoordvoerder Ernest Zinsmeyer is de praktijk niks nieuws. 'De Microsoft-telefoontjes zijn er denk ik al een jaar. Ik ben er zelf ook door gebeld.' Hij kan niet bevestigen dat het aantal telefoontjes de laatste tijd is toegenomen. Wel heeft hij een advies: 'Zo snel mogelijk ophangen en niks doen.'Een reageerder op Wieheeftgebeld heeft een andere tip: 'Ik gebruik al jaren een voetbalfluitje van 50 cent voor dit soort ouwehoerders. Even flink hard blazen, dan ben je er weer even vanaf.' Politie waarschuwt voor computeroplichters (januari 2016) 'Microsoft-babbelaars' nog actief (november 2012)