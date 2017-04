Hoogezandster bedreigt buren met vuurwapen

(Foto: FPS (Jos Schuurman))

Een 35-jarige man uit Hoogezand is zondagavond aangehouden omdat hij buurtbewoners met een vuurwapen zou hebben bedreigd. Dat deed hij vanaf het balkon van zijn woning aan de Reviusstraat.

Wapen onvindbaar

Agenten hebben de man opgepakt en in de cel gezet. De politie heeft in en rond de woning nog naar het vuurwapen gezocht, maar het niet gevonden. Onderzoek moet uitwijzen wat er precies is gebeurd.

Door: RTV Noord Correctie melden