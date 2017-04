PVV: 'We gaan in Westerwolde voor minimaal drie zetels'

De zoektocht van de PVV in Oost-Groningen naar kandidaat-raadsleden is in volle gang. 'We zijn met tientallen mensen in gesprek', zegt provinciaal voorman Ton van Kesteren.

Bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen probeert de PVV in Oldambt, Pekela, Delfzijl en de nieuwe gemeente Westerwolde voet aan de grond te krijgen. Op dit moment gaat de meeste aandacht uit naar 'Westerwolde'.Daar worden de verkiezingen al in november dit jaar gehouden, omdat de fusie tussen Bellingwedde en Vlagtwedde per 1 januari 2018 rond moet zijn. In de meeste andere gemeenten in ons land wordt de nieuwe raad op 21 maart 2018 gekozen.Van Kesteren rekent in Westerwolde op een flitsende start: 'Als je daar de stemverdeling bij de laatste Kamerverkiezingen bekijkt, reken ik op drie of vier zetels. Stiekem misschien nog wel meer, maar je moet altijd nuchter blijven. Ook we daar maar één of twee zetels halen, ben ik al tevreden. Het gaat er om dat een grote zwijgende groep een stem krijgt'.De voorzitter van de PVV in Provinciale Staten is nog niet zo ver dat hij al concrete namen op het oog heeft voor de kandidatenlijsten. 'Als er tijdens de gesprekken blijkt dat mensen een goed verhaal hebben, dan vinden er vervolggesprekken plaats'.Volgens Van Kesteren gaat de PVV in Groningen zelf over de kandidaten, niet de centrale partijleiding. 'Er gaat wel veel in overleg, maar wij kennen onze provincie het beste'.