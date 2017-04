Spoeddebat over afspraken tussen verhuurders en jurdische adviseurs

De Groninger gemeenteraad houdt woensdagmiddag een spoeddebat over de overeenkomsten tussen verhuurders en juridisch adviesbureaus. SP, Student&Stad en de PvdA hebben het debat aangevraagd.

Vorige week publiceerde RTV Noord een overeenkomst die verhuurders en juridisch adviesbureaus met elkaar sluiten. Daarin is te lezen dat een adviesbureau geen zaken zal aanspannen tegen een verhuurder van een bepaald complex. In ruil daarvoor betaalt de verhuurder het adviesbureau 1500 euro. Beide partijen tekenden voor geheimhouding.De klacht van de veelbetaler komt daardoor dus niet aan: die wordt weggewuifd door de afspraak tussen de huurbaas en het adviesbureau.PvdA-wethouder Roeland van der Schaaf had geen goed woord over voor de overeenkomst en noemt het 'absurde praktijken'. Hij vindt dat de adviesbureaus een verdienmodel hebben gemaakt van huurders die te veel betalen.De SP in Den Haag liet al weten Kamervragen te stellen over de overeenkomst. De partij wil afspraken tussen verhuurders en juridische adviseurs verbieden.