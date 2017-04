Wielrenners zetten Groningen op de kaart... letterlijk

330 kilometer fietsen. Op één dag. De hele provincie rond. Stadjer Bert Platzer en Arjen Dijkstra uit Haren draaiden er hun hand niet voor om. Zo volbracht het duo afgelopen zaterdag een 'Rondje Groningen' door de provinciegrens nauwgezet te volgen.

De fietsvrienden vertrokken om zeven uur 's morgens en stapten 14,5 uur later weer van de fiets. Moe maar voldaan. De route werd met de klok mee afgelegd, vertelt Dijkstra. 'We begonnen bij Haren, op de brug bij de A28. Door de provinciegrens met Drenthe te volgen zijn we richting Friesland gefietst. Het was fantasisch. Je leert Groningen heel goed kennen op deze manier.'Voor de broodnodige energie stopten de renners af en toe even. 'Bij Noordpolderzijl hebben we in 't Zielhoes gepauzeerd en in Nieuweschans hebben we een megabak patat besteld.'De twee fietsfanaten zijn niet onbekend met monstertochten op de fiets. Deze tocht diende dan ook als training voor een wedstrijd dwars door België, komend weekend. 'Dan fietsen we van zuidoost België naar het noordoosten van het land. Dit was dus een mooie kans om ons materiaal te testen.'Groningen is al de tweede provincie die aan de fietsavonturen van Platzer en Dijkstra moet geloven. Vorig jaar voltooiden ze al een 'Rondje Drenthe'. Voor de volgende stunt heeft Dijkstra ook al een idee. 'Friesland lijkt mij wel mooi om eens te doen. Noord-Brabant wordt het zeker niet. Dat is me veel te groot!'