Brandweer mag zich uitleven in roze pand Groningen

Het roze gebouw aan de oostzijde van de Grote Markt in Stad is deze week drie dagen lang oefenterrein voor de Groninger brandweer.

In het hoekpand, dat binnenkort wordt gesloopt en plaatsmaakt voor Merckt , oefenen de drie beroepsploegen van het korps aan de hand van 'realistische' scenario's. Dat gebeurt samen met de politie. De oefeningen zijn een voorbereiding op calamiteiten die in een binnenstand kunnen gebeuren.De oefeningen zijn op dinsdag, woensdag en donderdag. Iedere dag oefent één ploeg die uit achttien mensen bestaat.Oefeningen als deze worden eens in de twee maanden gehouden. Dit gebeurt vaak in slooppanden. Het is overigens niet de bedoeling dat het roze pand in brand wordt gestoken.