Extra vervoer voor The Passion in Leeuwarden

(Foto: Jos Schuurman (FPS))

Vervoersbedrijf Arriva zet donderdag 13 april extra treinen en bussen in om de verwachte bezoekersstroom te kunnen vervoeren van en naar The Passion in Leeuwarden.





Paasverhaal

De Friese hoofdstad is het toneel voor de zevende keer dat het paasverhaal, over de laatste uren van Jezus, live op de EO wordt vertoond. Jezus zal dit keer worden gespeeld door Dwight Dissels, Friezin Elske de Walle speelt Maria.



In 2014 werd de vierde editie van The Passion op de Vismarkt in een regenachtig Groningen gehouden. Er kwamen toen ongeveer twintigduizend mensen naar de stad en 3.2 miljoen mensen volgden het evenement via de televisie.



Door: RTV Noord Correctie melden