Bedum pakt misbruik van gehandicaptenparkeerkaarten aan

Een betere registratie van de gehandicaptenparkeerkaarten moet misbruik en diefstal hiervan tegengaan. Vanaf mei gaat de gemeente Bedum de afgifte van kaarten opnemen in een landelijk register.

Als de eigenaar de kaart verliest dan kan de kaart online geblokkeerd worden. Bij parkeercontroles komen de gestolen kaarten dan aan het licht. Steeds vaker maken handhavers in gemeenten gebruik van dit landelijke systeem.Met de landelijke registratie voorkomen gemeenten dat gehandicaptenparkeerkaarten die in een andere stad of dorp gestolen zijn in andere gemeenten gebruikt worden. Eerder pakten Marum, Leek en Hoogezand-Sappemeer de fraude aan.Volgens de RDW is er een levendige handel in gehandicaptenparkeerkaarten ontstaan. Dat komt omdat parkeren met zo'n kaart in heel Europa kan en in sommige gevallen gratis is. De marktwaarde van een gestolen gehandicaptenparkeerkaart ligt momenteel rond de 1500 euro.