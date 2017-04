'Overheid moet ingrijpen tegen overvolle treinen Groningen-Zwolle'

Onacceptabel. Dat vindt de Groningse gedeputeerde Fleur Gräper van de huidige situatie rond de overvolle treinen op het traject Groningen-Zwolle en omgekeerd. Gräper vindt dat de toezichthouder van de NS, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, moet ingrijpen.

'Dit is geen acceptabele situatie. Daarom heb ik de NS aangegeven dat ze met een oplossing moeten komen', stelt Gräper. 'Maar dit is ook het zoveelste voorbeeld dat het ministerie nadrukkelijk zijn rol moet pakken. Zij zijn verantwoordelijk voor het verlenen van de vergunning aan de NS. Dan moeten zij er ook voor zorgen dat dit op een behoorlijke wijze wordt uitgevoerd.'De problemen met de overvolle treinen spelen al sinds de nieuwe dienstregeling in december is ingegaan. NS zegt er op dit moment niet veel aan te kunnen doen omdat er te weinig treinstellen beschikbaar zijn.