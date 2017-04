Krijgt COA-personeel eindelijk duidelijkheid over oorzaak ziekte?

Migraine, vlekken op de huid, een hoge bloeddruk en luchtwegklachten. Een deel van het personeel van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in Ter Apel kampt al maanden met deze ziekteverschijnselen.

Voor de oorzaak wijst het personeel naar de vervuilde ondergrond. Vandaag horen ze of er mogelijk een link is tussen hun ziekteverschijnselen en de vervuilde bodem waarop ze werken.Een reconstructie van RTV Noord toonde in februari al aan dat de bodemverontreiniging in Ter Apel nooit voortvarend is aangepakt.In de jaren 80 is er door verschillende bedrijven afval geloosd. Bij de bouw van een NAVO-depot in Ter Apel is een deel van het terrein afgegraven, maar de vervuilde grond werd ook weer op het terrein opgeslagen.Het ministerie van Defensie heeft de sanering van de vervuilde grond op het COA-terrein jarenlang voor zich uit geschoven. Als het aan het ministerie en de gemeente Vlagtwedde had gelegen, was de vervuiling destijds bovendien niet aan de grote klok gehangen.Uit rapporten, memo's en briefwisselingen in het Provinciaal Archief blijkt dat sanering van het terrein nog altijd nodig is. Acuut gevaar voor de gezondheid is er volgens die rapporten niet, maar er is wel duidelijk sprake van ernstige bodemverontreiniging.Het ligt in de lijn der verwachting dat dit onderzoek aansluit op rapporten van de laatste tien jaar. Het COA heeft het concept-rapport al een tijdje in handen. Dat is geanalyseerd en geïnterpreteerd door experts. Indien de bodemverontreiniging een gevaar voor de volksgezondheid had opgeleverd, dan had het COA direct ingegrepen. Dat is niet het geval.'Als de bodem en de ziekteverschijnselen niets met elkaar te maken hebben, dan moeten we op zoek naar wat deze klachten dan wel veroorzaakt', zei regiomanager Henk Wolthof van het COA eerder al.Naast het bodemonderzoek, is ook een medisch onderzoek uitgevoerd. Maar dat wordt door enkele medewerkers getypeerd als 'flutonderzoek'.Zeventien medewerkers van het asielzoekerscentrum hebben zich laten testen op zwaremetalenvergiftiging. Zij lieten de resultaten beoordelen door hun huisarts, omdat ze de eigen arbo-dienst niet vertrouwen. Maar huisartsen willen of kunnen geen conclusies verbinden aan de onderzoeksresultaten, stelt het personeel.Er zou niet op voldoende zware metalen zijn getest tijdens het onderzoek. Zo zit er volgens bodemonderzoeken uit het verleden in de grond bijvoorbeeld wel arseen en barium, maar is die stof niet meegenomen in het medisch onderzoek.Dinsdagochtend worden de medewerkers door het COA bijgepraat over de resultaten van het bodemonderzoek. In de loop van de dag staat een persconferentie gepland.