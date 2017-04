Langere bussen op traject Groningen-Leek

Vanaf vandaag zet vervoersbedrijf Qbuzz vier zogeheten Capacity L-bussen in tussen Groningen en Leek. Ze bieden uitkomst op het steeds drukker wordende traject.

Wifi, airco én 15 procent meer zitplaatsen. Vers uit de fabriek, zorgen de bussen voor een verlichting op het traject. Reizigers kampten namelijk steeds vaker met overvolle bussen.'Vooral tussen Groningen en Leek en naar de scholen bij de Kluiverboom in de stad is het in de spits druk', reageert een woordvoerder van Qbuzz.'Wij zetten hier liever langere bussen in, dan dat we steeds extra bussen moeten inzetten. Dan rijden ze in ieder geval volgens de normale schema's.'De Capacity L-bussen zijn in principe gelijk aan de negen Capacity-bussen die al op lijn 15 in de stad rijden, van het centraal station naar Zernike.