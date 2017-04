Groningen eerste gemeente met keurmerk kindermishandeling

Groningen is de eerste gemeente in Nederland die een 'keurmerk tegen kindermishandeling' ontvangt. Dat houdt in dat de gemeente procedures rondom het melden van kindermishandeling, goed op orde heeft.





Aan en achter de deur

'We zijn mensen aan het scholen en geven ze trainingen', zegt gemeentewoordvoerder Natascha van 't Hooft. 'Die cursussen geven we aan mensen die op zijn minst aan de deur komen, maar ook achter de deur komen. Een leerplichtambtenaar valt er bijvoorbeeld ook onder.'



Niet alleen opschrijven

Volgens Van 't Hooft gaat het niet alleen om het in gang zetten van de procedure na een melding. 'Mensen kunnen signalen oppikken, maar ook preventief kijken om mishandeling te voorkomen. En het blijft niet alleen bij opschrijven: we gaan het ook echt doen.'



Lees ook:

- Gemeenten trekken samen op tegen kindermishandeling

- Ambtenaren stad leren kindermishandeling herkennen

- Geen zaken kindermishandeling meer op wachtlijst De gemeente creëerde haar eigen beleid op dit vlak. De Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling (LVAK) toetste het en deelt nu het eerste keurmerk uit. Eerder al kwamen organisaties zoals het UMCG ervoor in aanmerking.'We zijn mensen aan het scholen en geven ze trainingen', zegt gemeentewoordvoerder Natascha van 't Hooft. 'Die cursussen geven we aan mensen die op zijn minst aan de deur komen, maar ook achter de deur komen. Een leerplichtambtenaar valt er bijvoorbeeld ook onder.'Volgens Van 't Hooft gaat het niet alleen om het in gang zetten van de procedure na een melding. 'Mensen kunnen signalen oppikken, maar ook preventief kijken om mishandeling te voorkomen. En het blijft niet alleen bij opschrijven: we gaan het ook echt doen.'

Door: RTV Noord Correctie melden