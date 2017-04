Bewoners buitengebieden slepen CVW voor rechter

Een groep van veertig bewoners van de buitengebieden spant een kort geding tegen het Centrum Veilig Wonen (CVW) aan. Ze pikken het niet dat hun schadeclaims massaal zijn afgewezen.

Ze eisen dat ze de mogelijkheid krijgen voor een contra-expertise in plaats van de voorgestelde second opinion. Ook wordt de rechter gevraagd het CVW te verbieden om mensen onder druk te zetten het aangeboden voucher van 1500 euro te accepteren.Volgens de initiatiefnemers gebeurt dat regelmatig. 'We hebben van meerdere mensen gehoord dat ze door het CVW telefonisch worden benaderd met het verzoek het voucher aan te nemen. Dat is onacceptabel. Daarom hebben we ook gekozen voor een kort geding, want aan die praktijken moet snel een einde worden gemaakt', vindt mede-initiatiefnemer Hiltje Zwarberg.Er is veel onvrede over het afwijzen van ruim 1600 schadeclaims van mensen die buiten het officiële aardbevingsgebied wonen. Er is al een actiegroep opgericht. Andere gedupeeren bereiden een miljoenenclaim voor.Zwarberg: 'Het borrelt aan alle kanten. Mensen zijn hier heel erg pissig over. Het is goed dat er van alle kanten verzet komt.'Hij heeft er alle vertrouwen in dat de rechter de kant kiest van de gedupeerden. 'We hebben het nodige juridische advies in gewonnen. We denken een sterke zaak te hebben. Niet alleen voor ons zelf, maar voor alle ruim 1600 mensen die nu in de kou staan.'Volgens CVW-woordvoerder Arjan van de Leur worden mensen niet onder druk gezet om een voucher aan te nemen. 'Onzin,' reageert hij.De bewoners hebben allemaal wel een brief ontvangen met de nodige uitleg. 'Ze worden daarin gewezen op de mogelijkheid om naar één van de inloopavonden te komen, waar ze meer informatie kunnen krijgen. Ook bieden wij ze een persoonlijk gesprek aan. En als ze van beide mogelijkheden geen gebruik willen maken, wijzen we ze op het voucher. Dat is alles.'Het is nog niet bekend wanneer het kort geding dient voor de rechtbank in Groningen.