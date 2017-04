OM eist cel tegen man 'die niemand op de weg wil tegenkomen'

Het Openbaar Ministerie wil dat een 46-jarige man uit Usquert dertig maanden de cel in gaat voor het veroorzaken van een ongeluk op de Eemshavenweg. Bij dit ongeluk kwam een man uit Assen, om het leven.

Drie anderen inzittenden raakten lichtgewond. Het ongeluk vond vorig jaar maart plaats.Naast de celstraf eist de officier dat de man zijn rijbewijs voor vier jaar inlevert en dreigt voor hem een boete van 400 euro voor onverzekerd rijden.Het Openbaar Ministerie acht de man ook schuldig aan twee mishandelingen in mei en juli vorig jaar. Dit gebeurde in Usquert. De ruzie tussen de Usquerder en een plaatsgenoot ontstond onder invloed van alcohol. Het slachtoffer hield aan de mishandelingen een gebroken onderarm over. Hij moest hieraan worden geopereerd.Volgens de aanklager heeft de 46-jarige man zich schuldig gemaakt aan het veroorzaken van het ongeluk en aan de mishandelingen in Usquert. Dit kan hem volledig worden toegerekend, aldus de officier.De Usquerder bestuurde in de vroege ochtend van zes maart een busje met daarin vijf inzittenden. Hij reed vanaf Groningen. Het busje raakte op de N46 ter hoogte van afslag Startenhuizen van de weg en kwam op de kop in de berm terecht. De 42-jarige Assenaar werd daarbij uit de bus geslingerd. Hij kwam onder de bus terecht en overleed ter plaatse.Na het eerste onderzoek werd duidelijk dat de 46-jarige inwoner uit Usquert het busje had bestuurd. Het sterke vermoeden bestond dat de man onder invloed van alcohol verkeerde. Hij werd aangehouden. Zijn rijbewijs werd ingevorderd en er werd een bloedproef bij hem afgenomen.Verder onderzoek toonde aan dat het rijbewijs van de man was geschorst en het voertuig niet verzekerd was. De man bleek ruim drie maal de toegestane hoeveelheid alcohol te hebben gedronken.Inzittenden van het busje hebben aangegeven dat de man met hoge snelheid reed en al voor het ongeluk gevaarlijk rijgedrag vertoonde. Zo zou de man volgens twee inzittenden zeven keer met opzet op de linker weghelft hebben gereden. Twee tegenliggers moesten uitwijken voor de spookrijder.Politieagenten constateerden kort na het drama op de Eemshavenweg dat de man zich drukker maakte om zijn busje en zijn gereedschap, dan om de Assenaar en om de andere gewonden.Ook op de zitting toonde de man geen spijt. Hij beweerde maar twee biertjes te hebben gedronken. Ook had hij niet te hard gereden en zijn rijbewijs was niet ingevorderd. 'Van A tot Z nonsens', zei de officier. 'Deze man wil ik niet tegenkomen. Niemand wil dat.'De Usquerder is onderzocht door psychologen en psychiaters. Bij drie van deze afspraken verscheen de man onder invloed van alcohol en maakte hij avances richting de hulpverlener in kwestie. Reclassering adviseerde de man in een kliniek te laten behandelen voor zijn alcoholprobleem.Het Openbaar Ministerie wil dat de man de cel in gaat. 'Hij moet voelen wat hij heeft aangericht' , zei de officier. 'Stuitend, zoals meneer zijn verantwoording niet neemt.'Terwijl op de publieke tribune nabestaanden de rechtsgang toehoorden, zei de man volgens zijn eigen voorwaarden te willen worden gestraft. 'Straf mij maar in de winterperiode, dan ben ik toch met verlof.'Aan het slachtoffer van de mishandelingen moet hij ruim 800 euro betalen. Hij had ruim 1.300 euro gevraagd.De rechtbank doet over twee weken uitspraak.