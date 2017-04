Wietkweker moet dokken

Een 27-jarige man uit Slochteren moet ruim 15.000 euro aan de Staat betalen. Volgens de rechtbank in Groningen heeft hij dat geld verdiend met illegale hennepteelt.

275 planten

De kwekerij werd vorig jaar januari ontdekt in een huis in Stedum, waar de man toen woonde. De politie vond 275 planten en resten van eerdere oogsten. Twee weken geleden stond hij voor de politierechter in Groningen. Die veroordeelde de man tot een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van één maand.



Het Openbaar Ministerie eiste toen ook het terugbetalen van 40.000 euro. De rechter nam de tijd om het precieze bedrag uit te rekenen en heeft dat dus vastgesteld op 15.000 euro.

