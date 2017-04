Garnalenvissers dwingen zichzelf tot rust

De Nederlandse, Duitse en Deense garnalenvissers zijn vanaf maandag de helft korter op zee. Ze doen dat omdat de garnalenstand erg laag is.

De vissers hebben zichzelf opgelged dat ze niet meer dan zestig uur per week mogen vissen. Dat is de helft korter dan normaal. Dat doen ze wanneer de gemiddelde vangst minder is dan 12 kilo per uur.De maatregel wordt genomen om de garnalen rust te gunnen, zodat ze zich kunnen voortplanten.'Vergelijk het met een eend die op z'n eitjes zit', zegt de Zoutkamper garnalenvisser Johan Rispens. 'De garnaal wil z'n eitjes straks loslaten, maar dan moet hij daar wel de kans voor krijgen, voordat hij in een zakje of een kistje naar Marokko rijdt.'Bovendien kunnen de vissers op deze manier laten zien dat ze duurzaam willen werken. Dat is een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een MSC-certificaat. MSC staat voor Marine Stewardship Council. Die organisatie houdt in de gaten of de vissers duurzaam genoeg werken.Volgens Rispens wil het overgrote deel van de vissers zich aan de afspraak houden. Dat wordt een stuk makkelijker omdat de garnalenvissers een buitengewoon goed jaar achter de rug hebben. 'Maar we willen ook investeren in de vloot.'Als de vissers nu rustig aan doen, hebben ze er straks baat bij. 'Ik weet haast wel zeker dat de garnaal door de rust beter gaat gedijen', zegt Rispens.De vrijwillige vangstbeperking geldt voorlopig voor twee weken.