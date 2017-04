Ophokplicht kippen voorlopig niet opgeheven

Het ministerie van Economische Zaken is bereid te praten over vergoeding van de schade die pluimveehouders met vrije uitloopkippen lijden door de ophokplicht.

Dat zei de advocaat van het ministerie maandagmiddag tijdens een kort geding in Den Haag. De rechtszaak was aangespannen op initiatief van Hans en Anne-Greet Wilting uit Stadskanaal.Samen met tientallen andere pluimveehouders met vrije uitloopkippen eisen ze opheffing van de ophokplicht. Die duurt vanwege de vogelgriep al meer dan vier maanden. Er dreigt onherstelbare schade voor de sector die juist met Pasen gouden tijden hoort te beleven.Wilting zei bij de Haagse rechtbank zich erg te verbazen over de situatie. 'Het is toch een Europees probleem. Maar 25 kilometer verder in Duitsland lopen de kippen weer vrijuit.'Hij en de andere ondernemers willen eindelijk van het ministerie weten waar ze aan toe zijn, om plannen te maken.De landsadvocaat maakte bekend dat de ophokplicht voorlopig niet opgeheven kan worden. Dat heeft de speciale deskundigengroep van het ministerie op 7 april besloten. 'Het risico is iets lager, maar we zijn er nog niet.' Het virus is dodelijk. Vooral bij bedrijven met uitloop zou er een groot risico op het 'inslepen' van de vogelziekte zijn. Staatssecretaris Van Dam heeft gezegd dat hij wil nadenken over compensatie.Volgens de eisers zijn de vrije uitloophouders onevenredig zwaar de dupe van deze vogelcrisis. De staatssecretaris zou hun belangen niet hebben meegewogen bij het verlengen van de ophokplicht. 'Er is sprake van volstrekte willekeur van de staat', sprak de advocaat van de pluimveehouders.De rechter doet op 24 april uitspraak.