Noord Vandaag: 'Dit gaat ten koste van het onderwijs'

Administratieve rompslomp. Het is de voornaamste reden dat basisschoolleerkrachten overspannen raken, blijkt uit onderzoek van RTV Noord, de NOS en andere regionale omroepen. Is het einde zoek? Dat - en meer - in Noord Vandaag.

Rieneke Pisuisse, kleuterjuf op de Sint Nicolaasschool in Haren zit al veertig jaar in het onderwijs en heeft de werkdruk fors zien toenemen. Wat te doen? Haar directeur, Alice Duursma, zit in de studio: 'Het is geen goede zaak.'Het is goud, zeer kostbaar, afkomstig uit het Groninger Museum en hangt vanaf vandaag aan de muur in de Amsterdamse Bijenkorf. Toch lopen de meeste bezoekers het wereldberoemde werk van Jeff Koons voorbij. Is dat wel de bedoeling?- Gemeente Groningen houdt spoeddebat over 'maffiapraktijken'- Bewoners van de buitengebieden in actie tegen afwijzing schadeclaims- Ronald Niemeijer hield zich bezig met een dieseldiefstal- Waarom blijven garnalenvissers vanaf nu de helft van de tijd aan de kant?- Arriva stelt Melkweg Fritom aansprakelijk voor het treinongeluk bij Winsum- Zijspancourour Arnold Bruins maakt de grasbaan weer onveiligDe uitzending van Noord Vandaag bekijk je bovenaan dit artikel of via Uitzending Gemist