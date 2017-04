Books4Life geeft helft van jaaropbrengst aan goede doelen

(Foto: Flickr/Sanne van den Heuvel (Creative Commons))

Tweedehands boekwinkel Books4Life in de stad Groningen geeft de helft van de jaaropbrengst aan twee goede doelen. Het gaat om de IMC Weekendschool in Groningen en Booksteps Oeganda, dat bibliotheken in het Afrikaanse land opzet.

Het gaat om 25.000 euro. De andere helft van de jaaropbrengst gaat naar de 'vaste goede doelen' Oxfam Novib en Amnesty International.



Books4Life draait op vrijwilligers en donaties, zodat er geld overblijft voor goede doelen. Dit jaar stemden de klanten van de boekenwinkel op de IMC Weekendschool en Booksteps Oeganda.



Stadsdichter Lilian Zielstra krijgt de cheques donderdagavond om 20.00 uur uitgereikt. De overhandiging vindt plaats in de winkel van Books4Life, in winkelcentrum Paddepoel.

Door: RTV Noord Correctie melden