Acht partijen willen huishoudelijke hulp in Oldambt verlenen

Acht zorgverleners hebben zich bij de gemeente Oldambt gemeld om per 1 juli dit jaar huishoudelijke hulp te verlenen in de gemeente. Onder de inschrijvers ook de huidige aanbieder: Zorggroep Oosterlengte.

Eind vorig jaar was er veel te doen over de aanbesteding voor huishoudelijke hulp in Oldambt. Oosterlengte deed toen niet mee aan de aanbesteding, omdat het financieel niet uit kon volgens directeur Hennie Sanders.Het besluit van Oosterlengte om niet mee te doen zorgde voor grote onrust onder het personeel. Die onrust leidde er uiteindelijk toe dat de aanbesteding tijdelijk werd stilgelegd.Nu heeft Oosterlengte zich dus wel ingeschreven, maar inhoudelijk mag Sanders volgens de regels niet op de aanbesteding reageren. Wat de overwegingen precies zijn, blijft dus nog even onduidelijk.Wel is duidelijk het tarief dat Oldambt per uur betaalt voor huishoudelijke hulp nu iets hoger is dan eind vorig jaar. Dat kost de gemeente ruim drie ton per jaar extra.Wethouder Bard Boon (PvhN) is tevreden met de acht inschrijvingen en in het bijzonder met Oosterlengte. 'Ik ben blij dat de grootste zorgaanbieder van huishoudelijke hulp zich heeft ingeschreven, omdat er voor de grootste groep cliënten dan niet zoveel hoeft te veranderen.'Voor cliënten wiens huidige aanbieder zich niet heeft ingeschreven, gaat er hoe dan ook iets veranderen. Die cliënten krijgen deze week bericht van de gemeente.De gemeente hoopt na Pasen de huishoudelijke hulp voorlopig te kunnen gunnen. In de tweede week van mei komt er definitief duidelijkheid.