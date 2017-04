Celstraffen geëist voor poging tot doodslag

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Tegen twee mannen uit Amsterdam is een celstraf van vijftien maanden geëist, vanwege ernstige mishandeling van een vrouw in de Groninger wijk Selwerd. De officier achtte poging doodslag bewezen.

Een 30-jarige vrouw uit Groningen zou voor haar aandeel een celstraf van een jaar, waarvan vier maanden voorwaardelijk, opgelegd moeten krijgen. Het slachtoffer was haar ex-schoonzus.



Beide vrouwen hadden al ruzie. In Selwerd laaide de strijd op 8 september opnieuw op. De 30-jarige vrouw hield het slachtoffer in een nekklem en drukte haar tegen de grond. Ze kreeg toen hulp van de twee Amsterdammers, van 19 en 24 jaar. Beide mannen schopten en sloegen de vrouw op de grond. Dit werd door een omstander gefilmd.



Bouwvakker grijpt in

Een bouwvakker probeerde het slachtoffer te ontzetten. Uiteindelijk kon de gewonde vrouw zich lopend uit de voeten maken. Ze had hoofdwonden en kneuzingen aan haar hoofd.



De beelden die door de omstander waren gemaakt werden in de rechtbank getoond. Desondanks ontkenden de Amsterdammers. Alleen de vrouw bekende. Zij heeft een strafblad met alleen een winkeldiefstal. De mannelijke verdachten hebben een rijker strafblad met vooral geweldsdelicten.



Schadevergoeding

De officier vroeg voor het slachtoffer een schadevergoeding van 1700 euro.

Door: RTV Noord Correctie melden