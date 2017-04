Bevingsgedupeerden komen op 19 april samen

De vorige week aangekondigde bijeenkomst voor alle gedupeerden van de aardbevingen in onze provincie, wordt op woensdagavond 19 april gehouden. Waar het is, is nog niet zeker.

De Molenberg in Delfzijl en MartiniPlaza in Stad hebben ruimte beschikbaar gesteld voor de bijeenkomst, die om 19.30 uur begint. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen hakt de organisatie de knoop door over de locatie. Geïnteresseerden kunnen zich melden via het mailadres samensterk@laatgroningennietzakken.nl.Het draait bij de avond om delen en verbinden, meldt Annemarie Heite, een van de initiatiefnemers. 'De afgelopen jaren heb ik met heel veel mensen gesproken. Wat me daarbij steeds weer opviel is dat het delen van je verhaal en het gevoel dat je er niet alleen voor staat, de mensen moed geeft om door te gaan.'Een dag na de bijeenkomst zit Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders met maatschappelijke stuurgroepen om tafel, om te praten over een nieuw en onafhankelijk protocol voor de afwikkeling van bevingsschade. 'De uitgangspunten van dit protocol worden op 19 april met de aanwezigen gedeeld', aldus Suzan Top van het Gasberaad Groningen.'Zo verzamelen we vanuit de Groningers zelf input die we direct meenemen naar de bijeenkomst met de NCG. Het nieuwe schadeprotocol kan immers alleen gaan werken vanuit een breed maatschappelijk draagvlak.'Hiltje Zwarberg, mede-initiatiefnemer: 'Iedereen kan ook aangeven waar ze behoefte aan hebben en waar nog niet in is voorzien. Dat kan variëren van 'open cafés' in de provincie om regelmatig met elkaar in gesprek te gaan, tot een kort geding met gedupeerden uit de buitengebieden. Wij halen het op en gaan er projectgroepen van maken.'Tijdens de bijeenkomst is Willem Meiborg aanwezig. Hij is de kleinzoon van de gelijknamige Groningse ingenieur, die al in jaren 60 zijn bezorgdheid uitsprak over de gevolgen van de aardgaswinning voor Groningen.