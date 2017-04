GroenLinks wil duidelijkheid over juridische status NCG Alders

'Hoe zit het met de juridische status van Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders? Valt die onder het bestuurs- of het civielrecht?'

Op die vragen wil GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren een antwoord van de Onderzoekraad voor Veiligheid (OVV) tijdens een hoorzitting van dinsdag in de Tweede Kamer. Daar geeft de onderzoeksraad een toelichting op het aanvullende onderzoek naar de gaswinning.Dat gebeurt op verzoek van GroenLinks en D66. De onderzoeksraad concludeert dat de aanpak van de problemen in Groningen te versnipperd is. Ook worden vraagtekens gezet bij de positie van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG).Van Tongeren heeft daar de nodige vragen over. 'Duidelijkheid over de status van Alders is belangrijk voor een transparante en eerlijke besluitvorming. Stel dat burgers het niet eens zijn met de besluiten van de NCG. Kunnen ze dan naar de bestuursrechter? Daar moet helderheid over komen.'Ook hoopt ze via de onderzoeksraad antwoord te krijgen hoe ver de bevoegdheden van Alders gaan. 'Zo is onduidelijk of de NCG contracten kan afsluiten met de NAM of de waterschappen over afwikkeling van schade.'