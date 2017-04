Kromowidjojo: 'Ik beslis na de zomer of ik doorga tot en met Tokio'

Ranomi Kromowidjojo beslist na de zomer of ze nog eenmaal wil meedoen aan de Olympische Spelen, van 2020 in Tokio, of dat ze stopt. Dat zei de zwemster uit Sauwerd vanavond in De Wereld Draait Door.

Ze zat daar met een aantal collega-zwemmers om te praten over een film over hen die maandagavond in première gaat. Femke Heemskerk liet weten dat ze per jaar bekijkt of ze wel of niet doorgaat met zwemmen.'Kromo' kon ook geen uitsluitsel geven over deelname aan de Olympische Spelen. 'Dat beslis ik na de zomer', zei ze. Haar laatste Spelen, in 2016 in Rio de Janeiro, verliepen teleurstellend. Ze pakte geen enkele medaille.