Beschuldigde Modderman is officieel verdachte in Oldambtster 'lek-affaire'

(Foto: RTV Noord/Arnoud Bodde)

Het Oldambtster VCP-raadslid Engel Modderman is officieel verdacht van het lekken van vertrouwelijke informatie over de noodopvang tussen Beerta en Blauwestad. In eerste instantie zou hij als getuige van de affaire worden opgeroepen.







Smit en Modderman begroeven de strijdbijl afgelopen januari, maar desondanks wilde het Openbaar Ministerie hem oproepen.



'Ik zou niet weten waarom ik verdacht ben'

Voor Modderman is het een verrassing dat hij nu officieel verdacht is. 'Ik zou niet weten waarom ik verdacht ben. Daarom wil ik het dossier inzien, maar dat ga ik niet krijgen voordat ik donderdag naar de rechtbank moet. Daarom beroep ik mij op mijn zwijgrecht.'



'Ik praat nu wel op een rustige manier, maar ik ben gewoon heel erg boos. Ik heb het gevoel dat er met mij wordt gespeeld. Maar ze kegelen mij niet zomaar om!'



