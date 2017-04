Ook Veiligheidsregio wil een kazerne op aangewezen plek in Haren

De Veiligheidsregio wil de nieuwe brandweerkazerne gaan bouwen aan de Westerse Drift in Haren. 'We hebben een koopcontract gesloten en dat is rechtsgeldig en leidend. Daar gaan we mee aan de slag', zegt André van de Nadort namens de Veiligheidsregio.

De gemeenteraad van Haren wil de nieuwe kazerne bouwen op dezelfde locatie als de huidige, aan de Westerse Drift in Haren. Omwonenden van de Westerse Drift zijn tegen de komst van een nieuwe kazerne op de huidige plek. Ze gaan naar de rechter.'We verwachten wel zienswijzen en bezwaren, maar dat moeten we maar zien. We gaan dan wel kijken hoe het traject loopt', zegt Van de Nadort.De Veiligheidsregio gaat binnenkort een bouwvergunning aanvragen. Alleen de verhuizing van de kazerne aan de Sontweg in Stad zou nog roet in het eten kunnen gooien. 'Ik verwacht dat de kazerne aan de Sontweg op korte termijn zal verdwijnen, dat is reeël.'Ook de locatie aan de Diamantlaan gaat verdwijnen. Die verhuizingen werken weer door in de aanrijdtijden en het dekkingsplan van kazernes in en rondom de stad.De kazerne aan de Sontweg moet daar weg, omdat de gemeente Groningen er woningen wil bouwen.Maar hoe zien de aanrijdtijden en het dekkingsplan van kazernes in en rondom de stad eruit als er twee kazernes in de stad gaan verhuizen? Dat wil de Veiligheidsregio gaan onderzoeken. 'Als uit dat onderzoek blijkt dat er aanleiding is om niet te gaan bouwen aan de Westerse Drift dan hoort u dat van ons. Ik kan daar nu nog niks over zeggen.'De Veiligheidsregio wil binnenkort gaan bekijken of de huidige, verouderde kazerne wat aanpassingen moet krijgen.