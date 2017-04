Stadjer komt met de schrik vrij na brand in telefoon

Het zal je maar gebeuren: je mobiele telefoon die plotseling in brand vliegt. Het overkwam Jeroen van der Schuur uit Groningen.

Tijdens zijn werk, in een cafetaria in de Poelestraat in de stad, legt Van der Schuur zijn telefoon even weg. Een paar minuten later waarschuwen collega's dat er rook uit komt. 'Het ging ineens allemaal heel snel. Op het moment dat ik naar de telefoon keek kwamen er steekvlammen.'



Een jaar en vier dagen oud

De Samsung S7 was een jaar en vier dagen oud en lag op een plank. Een paar minuten eerder had Jeroen 'm nog gebruikt. Hij en zijn collega's gooiden snel water over de telefoon, waardoor de brand werd gedoofd. 'We hebben brandschade in de keuken wel kunnen voorkomen, maar bij mijn telefoon niet.'



De meeste incidenten met mobiele telefoons gebeuren als ze aan de lader liggen. Maar dat was hier niet zo. 'Ik heb ook een beetje op internet gezocht of dit vaker gebeurt en meestal is het dan een telefoon die aan de lader zit en oververhit raakt. Maar dat was in mijn geval niet zo.'



Niet goed behandeld

Van der Schuur heeft de telefoon online bij Vodafone gekocht. De dag na de brand gaat hij met zijn afgebrande toestel naar de Vodafone-winkel in de Herestraat. Daar voelt hij zich niet goed behandeld. 'Ze ontdekten krasjes aan de zijkant. Maar het is vrij gebruikelijk dat een telefoon van een jaar oud wat gebruikerssporen heeft. Het kwam er een beetje op neer dat ze de schuld in mijn schoenen wilden schuiven.'



'Jullie suggereren dat ik het zelf heb veroorzaakt'

Vodafone stuurt het toestel wel op naar Samsung en binnen tien werkdagen moet Jeroen meer hebben gehoord. Maar hij heeft er weinig vertrouwen in. 'Ze hebben er een notitie bijgemaakt dat er kleine beschadigingen aan de zijkant van de telefoon zitten. Dus ik heb gezegd: daarmee suggereren jullie al dat ik het zelf heb veroorzaakt.'



De manager van de Vodafone-winkel laat weten dat Jeroen van harte welkom is nog eens naar de winkel te komen. Hij zal dan persoonlijk met Jeroen bespreken hoe het verder moet.

