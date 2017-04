Tegenslag op tegenslag: bouw kindcentrum Hoogezand opnieuw vertraagd

De bouw van het kindcentrum in de wijk Vosholen in Hoogezand loopt alweer vertraging op. Dat meldde wethouder Erik Drenth maandagavond tijdens de raadsvergadering van de gemeente Hoogezand-Sappemeer.

Het is de zoveelste tegenslag waarmee het kindcentrum te maken krijgt. Eerst bleek dat de plannen moesten worden aangepast omdat het gebouw aardbevingsbestendig te maken. Vervolgens ging de bouwer faillliet, moest er een nieuw bouwbedrijf worden gezocht en toen die was gevonden bleek dat er fouten in de constructieberekeningen waren gemaakt.Daarna is gebleken dat het toepassen van richtlijnen voor aardbevingsbestendig bouwen erg complex is. Als het centrum compleet nieuw gebouwd zou moeten worden was het eenvoudiger, maar er was al met de bouw begonnen toen bleek dat er rekening gehouden moest worden met aardbevingen.De gemeente heeft een ingenieursbureau de opdracht gegeven om voor de zomervakantie met een plan te komen. Het kindcentrum is dan op z'n vroegst volgend jaar klaar. Dat is minimaal drie jaar later dan gepland.In het kindcentrum De Vosholen is straks plaats voor twee basisscholen, buitenschoolse opvang en een peuterspeelzaal.Wethouder Drenth: 'Het is ontzettend vervelend voor alle gebruikers dat het zo moeilijk is om de gemaakte fouten recht te zetten. De veiligheid van de kinderen is het belangrijkste.'Ondertussen wordt er deze maand al wel een begin gemaakt met het versterken van de monumentale schoorsteen die het middelpunt vormt van het kindcentrum. Aannemer failliet: bouw van kindcentrum Hoogezand ligt stil (2015)