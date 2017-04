Borchsingel wordt veiliger, als de supermarkt er komt

(Foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman)

Als er definitief een grote supermarkt in de wijk Ter Borch in Eelderwolde komt, wordt de verkeersveiligheid van de Borchsingel vergroot. Die toezegging deed wethouder Nina Hofstra (VVD) van de gemeente Tynaarlo op een informatiebijeenkomst over de nieuwe supermarkt.







Bezorgde buurtbewoners

Buurtbewoners zijn bezorgd over de verkeersveiligheid in hun wijk, ten zuiden van de stad Groningen. De supermarkt krijgt een winkeloppervlakte van zo'n 2000 vierkante meter en zal naar verwachting veel extra verkeer naar de wijk brengen. De winkel moet komen op een terrein pal naast een school.



'Een enorm gebouw op een veel te klein stukje grond', zegt Rolf Akker van actiegroep Stop Tynaarlo, die tegen is.



Nieuwe tekeningen met de plannen

Initiatiefnemer VOF Ter Borch presenteerde de tekeningen van de nieuwe supermarkt tijdens de bijeenkomst maandagavond. Er is rekening gehouden met de opmerkingen van bewoners op eerdere bijeenkomsten.



Volgens het plan wordt de supermarkt op het achterste gedeelte van het perceel gebouwd, op het voorste deel is ruimte voor parkeerplaatsen. 'Door de dichte kant tegen de wijk aan te zetten is de geluidsoverlast minimaal. Verder zal het terrein vlak zijn, zodat winkelkarretjes niet ratelen. De bevoorrading wordt gedaan door zogeheten fluisterstille vrachtwagens', zegt Bernard Sinnema van VOF Ter Borch.



Door: RTV Noord Correctie melden