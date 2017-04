Dorpenbudget wordt enthousiast ontvangen, maar niet in Noordlaren

Het plan om elk dorp in de gemeente Haren een eigen budget te geven is met enthousiasme ontvangen bij de raadsleden. Het dorp Noordlaren was minder enthousiast. Dat behoudt liever maatschappelijk centrum De Rieshoek.

GroenLinks en Gezond Verstand Haren kwamen met het plan om elk dorp een eigen budget te geven. Dat budget wordt beheerd door dorpsverenigingen. Die bepalen ook waar het geld aan wordt uitgegeven, zonder tussenkomst van de gemeente. Alle politieke partijen kunnen zich vinden in het voorstel. Er is in totaal 20.000 euro per jaar mee gemoeid.Medebedenker van het plan Hans Sietsma (GroenLinks) liet weten dat Noordlaren niet erg enthousiast reageerde op het voorstel. Volgens het plan zou het dorp aanspraak maken op 2500 euro.'De dorpsvereniging van Noordlaren was nogal sceptisch. Volgens hen breekt de gemeente daar eerst de leefbaarheid af door De Rieshoek te willen verkopen . En dan zouden we vervolgens hiermee terugkomen. Ik heb dan ook geen toezegging gekregen.'De overige dorpen reageerden positief, vanuit Onnen is nog geen reactie gekomen.De indieners willen het plan niet van teveel regels voorzien. 'Laten we ervan uitgaan dat we te maken hebben met verstandige mensen die weten waar het geld aan besteed moet worden.' Het CDA wil toch bekijken of het geld wel juist wordt uitgegeven.'Laten we tussentijds kijken of het geld juist wordt besteed. Daarna kunnen we besluiten of we verdergaan', aldus fractievoorzitter Jacob Boonstra. De ChristenUnie sloot zich daarbij aan.Het voorstel wordt in de eerstvolgende raadsvergadering in stemming gebracht. Afgaande op de reacties in de commissies zal het plan erdoor gaan komen en krijgt dus elk dorp een eigen budget.